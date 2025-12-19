Découverte de la faune sauvage à la Boucle des Maillys

Les Maillys Côte-d’Or

Propriété du Département de la Côte-d’Or depuis 2008, la Boucle des Maillys est située sur la zone fluviale de la Saône. Le maintien d’un couvert végétal alternant pâturage, fauche tardive et fauche normale, ainsi qu’un réseau de haies, préservent la qualité de l’eau et favorisent la biodiversité. De nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes y sont recensées ! Venez la découvrir avec un guide nature professionnel à travers une balade d’environ 2 km.

Visite de 9 h 30 à 11 h 30, animée le plus souvent par la LPO. Jumelles et longues-vues mises à disposition. Bonnes chaussures conseillées. Informations sur le lieu exact de RDV et inscription au 03 80 37 34 46 ou via contact@capvaldesaone-tourisme.fr .

Les Maillys 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

