Découverte de la ferme de la Nouge Salles-Lavalette 6 juillet 2025 07:00

Charente

Chemin de Nougerède Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Découvrez la ferme de la Nouge à Salles-Lavalette un lieu atypique à explorer en famille, avec animations, restauration sur place et ambiance conviviale au cœur de la nature !

Chemin de Nougerède

Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Découverte de la ferme de la Nouge

Discover the Nouge farm in Salles-Lavalette: an unusual place to explore with the whole family, with entertainment, on-site catering and a friendly atmosphere in the heart of nature!

German : Découverte de la ferme de la Nouge

Entdecken Sie die Ferme de la Nouge in Salles-Lavalette: ein atypischer Ort, den Sie mit der ganzen Familie erkunden können, mit Animationen, Verpflegung vor Ort und einer geselligen Atmosphäre im Herzen der Natur!

Italiano : Découverte de la ferme de la Nouge

Scoprite la fattoria Nouge a Salles-Lavalette: un luogo insolito da esplorare con tutta la famiglia, con animazione, ristorazione in loco e un’atmosfera amichevole nel cuore della natura!

Espanol : Découverte de la ferme de la Nouge

Descubra la granja Nouge en Salles-Lavalette: un lugar insólito para explorar con toda la familia, con animación, restauración in situ y un ambiente acogedor en plena naturaleza

