Découverte de la ferme de la Villeneuve Ferme de la Villeneuve Séné

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Voile et patrimoine du Golfe du Morbihan vous ouvre exceptionnellement les portes de la ferme de la Villeneuve, propriété du département du Morbihan.

Au programme : visite de la ferme, découverte de l’association, de ses bateaux et des activités de restauration de gréements traditionnels.

Ferme de la Villeneuve route du Passage, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne La première mention à la ferme de la Villeneuve sur une carte date de 1912. Sa construction (à situer entre la fin du 19e siècle et le début du 20e) est liée à l’endiguement de l’anse de Mancel à partir de 1830 par le propriétaire Edouard Lorois. La ferme de la Villeneuve, tout comme celle de Bilherbon située de l’autre côté de l’anse, sert à l’exploitation des nouvelles terres agricoles, créées par l’assèchement de la zone.

Aujourd’hui, la ferme et l’ensemble de la presqu’île de la Villeneuve appartiennent au Conseil départemental du Morbihan et constituent un espace naturel sensible. La ferme est utilisée comme lieu de stockage par diverses associations patrimoniales telle que Voile et patrimoine du Golfe du Morbihan. route du Passage de Saint-Armel à Séné

