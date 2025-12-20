Découverte de la ferme Equi’Complice Glandon

Découverte de la ferme Equi’Complice

47 Route de la Ribière Glandon Haute-Vienne

Début : 2026-01-02

2026-01-02

Après un accueil convivial autour d’une collation, découvrez les animaux de la ferme lors d’une visite participative chèvres, vaches, chevaux, cochons d’Inde, volailles…

En option, baptême de poney après la visite.

Sur inscription. Nombre de places limité .

47 Route de la Ribière Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 53 20 45

