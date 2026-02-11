Découverte de la ferme Equi’Complice

47 Route de la Ribière Glandon Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Découvrez les animaux de la ferme lors d’une visite participative chèvres, vaches, chevaux, cochons d’Inde, volailles…

En option, baptême de poney après la visite.

Sur inscription. Nombre de places limité .

47 Route de la Ribière Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 53 20 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de la ferme Equi’Complice

L’événement Découverte de la ferme Equi’Complice Glandon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Pays de Saint-Yrieix