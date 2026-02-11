Découverte de la ferme Equi’Complice Glandon
47 Route de la Ribière Glandon Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Découvrez les animaux de la ferme lors d’une visite participative chèvres, vaches, chevaux, cochons d’Inde, volailles…
En option, baptême de poney après la visite.
Sur inscription. Nombre de places limité .
47 Route de la Ribière Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 53 20 45
