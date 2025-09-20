Découverte de la ferme florale Bluema ferme florale Colmar

Découverte de la ferme florale 20 et 21 septembre Bluema ferme florale European Collectivity of Alsace

Le programme complet est disponible sur notre site internet et les réseaux sociaux @bluema_fermeflorale.

Renseignements et inscription aux ateliers sur notre site internet. Visites en continu. Petite restauration sur place.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La ferme florale Bluema ouvre les portes de ses jardins et de ses serres centenaires afin de faire découvrir ce patrimoine et ce savoir-faire uniques.

Des visites commentées de la ferme ainsi que des ateliers floraux et des ateliers de vannerie (par les Nuances Fauves) seront organisés tout au long du week-end.

De nombreux artistes et artisans (Nuances Fauves, Du beau e basta, L’Élégance des feuilles mortes, Terre et Bois, Fine Fleur Magazine, Bichettes & Co, Jardins du Poussin Vert) seront également présents pour célébrer la fleur française et le patrimoine.

Bluema ferme florale 3 sentier de la Bleich, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 0766004225 http://www.bluema.alsace https://www.instagram.com/bluema_fermeflorale/ Bluema est une ferme florale située au cœur de Colmar, née de la rencontre entre Laurence, Adrien et Pauline.

Nous sommes paysans-fleuristes : nous cultivons nos fleurs avec bon sens, selon un rythme naturel et sans recours aux intrants chimiques.

Nos fleurs coupées, fraîches et séchées, sont produites en plein champ et sous de vieilles serres en verre centenaires.

De la graine au bouquet, nous assurons l’ensemble du cycle de production. Toutes nos fleurs et végétaux sont cultivés exclusivement sur la ferme.

© bluema