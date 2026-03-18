Découverte de la ferme mielifique Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) Mornant

Découverte de la ferme mielifique

Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) 1 216 chemin du Moulin Perret Mornant Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Profitez des Journées Rendez-vous aux jardins pour découvrir la ferme Mielifique.

Visite libre à La Ferme Mielifique, découvrez les plus de 8 000 plantations mellifères réalisées pour les abeilles.

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Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) 1 216 chemin du Moulin Perret Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 76 50 estelle@lafermemielifique.fr

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English : Discover the mielifique farm

Take advantage of the Rendez-vous aux jardins (Gardens Open Days) to discover the Mielifique Farm. Enjoy a self-guided tour of the Mielifique Farm and discover over 8,000 nectar-producing plants created for bees.

L’événement Découverte de la ferme mielifique Mornant a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Monts du Lyonnais