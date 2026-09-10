Découverte de la Ferronnerie d’Art, Atelier Gilles TAVERNIER, Cailloux-sur-Fontaines

Informations pratiques

Découverte de la Ferronnerie d’Art 19 et 20 septembre Atelier Gilles TAVERNIER Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Acceuil des personnes pour répondre à leurs questions sur notre activité de Ferronnerie d’ART, et de forge traditionnelle, au service de l’Architecture et du Patrimoine. Démonstration de forge et invitation a forger eux même.

Présentations de livre et revues professionnels, et de notre salle d’exposition.

Atelier Gilles TAVERNIER 185, Route du Grand Guillermet 69270 Cailloux sur Fontaines Cailloux-sur-Fontaines 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04.72.42.07.79 http://WWW.FERRONNERIE-ART-TAVERNIER.COM Atelier de Ferronnerie d’Art depuis 1998, dans la suite de 3 générations de maréchal Ferrand dans un lieu voisin. Bus 77 arrêt Cailloux centre. Parking limité aux véhicules pour personnes a mobilités réduites

Acceuil des personnes pour répondre à leurs questions sur notre activité de Ferronnerie d’ART, et de forge traditionnelle, au service de l’Architecture et du Patrimoine. Démonstration de forge et a …

©Gilles TAVERNIER