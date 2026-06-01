Uttenheim

Découverte de la filière du chanvre

Uttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19 20:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Ried est plein de ressources! Découvrez cette nouvelle filière utilisant peu de ressources en eau.

Afin de protéger et préserver la qualité de la ressource en eau potable, de nouvelles filières agricoles utilisant pas ou peu de produits chimiques se sont développées à proximité des aires d’alimentation de captages d’eau. Venez découvrir une parcelle de chanvre graines accompagné d’un producteur. 0 .

Uttenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

The Ried is full of resources! Find out more about this new low-water-use industry.

L’événement Découverte de la filière du chanvre Uttenheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Grand Ried