Découverte de la flore de la Réserve naturelle régionale du Jolan et de la Gazelle (15), Réserve Naturelle Régionale du Jolan et de la Gazelle, Ségur-les-Villas

Découverte de la flore de la Réserve naturelle régionale du Jolan et de la Gazelle (15) Mercredi 8 juillet, 09h30 Réserve Naturelle Régionale du Jolan et de la Gazelle Cantal

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00

Ségur-les-Villas (15)

08 juillet 2026 / 09h30 – 12h30

Située sur les plateaux basaltiques du nord du Cantal près de Ségur-les-Villas, la Réserve naturelle régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazelle abrite l’une des plus belles tourbières de l’Artense et du Cézallier. Au cours d’une balade d’environ 2 km, vous découvrirez le fonctionnement des milieux humides et tourbeux qui font toute la richesse de la flore et des végétations du site, mais aussi les menaces qui pèsent sur ce fragile écosystème. Nous présenterons les espèces floristiques et les milieux prairiaux que nous rencontrerons le long de la balade.

Sortie proposée en collaboration avec le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.

Durée : 3h

Tout public; minimum 2 personnes et maximum 20 personnes.

RDV : Parking de la Réserve naturelle régionale du Jolan et de la Gazelle

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Gratuit

Informations : Office de Tourisme « Hautes-Terres Tourisme » au 04 71 20 09 47

RÉSERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme des Hautes-Terres : lien vers le site de réservation

Réserve Naturelle Régionale du Jolan et de la Gazelle Ségur-les-Villas Ségur-les-Villas 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://boutique.hautesterrestourisme.fr/sorties-nature/la-reserve-naturelle-regionale-du-jolan-et-de-la-gazelle/sortie-nature-decouverte-de-la-flore-des-zones-humides-et-des-tourbieres »}]

Une sortie à la découverte de la flore singulière des tourbières du Massif central.

CBNMC