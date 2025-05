Découverte de la flore du Ballon d’Alsace – Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle, 9 juillet 2025 14:00, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Vosges

Découverte de la flore du Ballon d’Alsace Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Dans le cadre du programme des balades de l’été, organisées par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, gratuites, sur inscription balade à la découverte de ce site emblématique, haut lieu de l’histoire géologique et de l’histoire de France.

Avec Gilbert Schmitt, accompagnateur en montagne.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

2h30 4 km +150mTout public

Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65

English :

As part of the program of summer walks organized by the Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, free of charge (registration required): a walk to discover this emblematic site, a mecca for geological history and French history.

With Gilbert Schmitt, mountain guide.

Meeting point given on registration.

2h30 4 km +150m

German :

Im Rahmen des Programms der Sommerspaziergänge, die vom Regionalen Naturpark Ballons des Vosges organisiert werden, kostenlos, mit Anmeldung: Spaziergang zur Entdeckung dieses symbolträchtigen Ortes, der eine Hochburg der geologischen Geschichte und der Geschichte Frankreichs ist.

Mit Gilbert Schmitt, Bergführer.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

2:30 Stunden 4 km +150m

Italiano :

Nell’ambito del programma di passeggiate estive organizzate dal Parco naturale regionale dei Ballons des Vosges, gratuite (iscrizione obbligatoria): una passeggiata alla scoperta di questo sito emblematico, parte importante del patrimonio geologico e storico francese.

Con Gilbert Schmitt, guida alpina.

Punto d’incontro indicato al momento dell’iscrizione.

2h30 4 km +150m

Espanol :

En el marco del programa de paseos de verano organizados por el Parque Natural Regional de los Ballons des Vosges, gratuito (inscripción obligatoria): un paseo para descubrir este lugar emblemático, parte importante del patrimonio geológico e histórico de Francia.

Con Gilbert Schmitt, guía de montaña.

Punto de encuentro al inscribirse.

2h30 4 km +150m

