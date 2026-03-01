Découverte de la flore forestière

À l’intersection de la RD263 et de la route forestière Rendel Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 11:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le temps d’une balade, guidée par l’association Action Défense Nature, partez à la découverte des richesses naturelles souvent insoupçonnées de la forêt.

Le temps d’une balade, guidée par l’association Action Défense Nature, partez à la découverte des richesses naturelles souvent insoupçonnées de la forêt.

Sortie adaptée aux adultes

Nombre de participants limité à 20 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 27 mars à 17h 0 .

À l’intersection de la RD263 et de la route forestière Rendel Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Take a walk guided by the Action Défense Nature association and discover the forest?s often unsuspected natural riches.

L’événement Découverte de la flore forestière Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau