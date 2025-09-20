Découverte de la Fontaine de Kernitron Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur

Découverte de la Fontaine de Kernitron Chapelle Notre-Dame de Kernitron Lanmeur samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Fontaine de Kernitron 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Kernitron Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir la belle fontaine de Kernitron située près de la chapelle de Kernitron (actuellement en travaux).

Un panneau explicatif sera installé pour faire découvrir les pratiques et croyances liées à cette fontaine.

Chapelle Notre-Dame de Kernitron 317 Rue de Kernitron, 29620 Lanmeur, France Lanmeur 29620 Finistère Bretagne Chapelle de pèlerinage, église de l’ancien prieuré de Kernitron. La nef romane est la partie la plus ancienne. La façade ouest comprend un petit porche et une fenêtre à rose flamboyante. Le porche sud est surmonté d’un gâble et orné d’un tympan représentant le Christ en majesté entouré des symboles des quatre Evangélistes. La croisée du transept est surmontée d’un clocher carré, avec lucarnes et pinacles d’angle. Une tourelle d’escalier ronde le flanque. La nef est couverte d’une voûte en berceau en bois peint, et est divisée par six colonnes aux chapiteaux et entraits à décor géométrique et floral. Le carré du transept est formé de quatre grandes arcades brisées et outrepassées, retombant vers la nef et du côté sud sur d’épais massifs ronds.

