Découverte de la forêt avec les bébés thème du printemps

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau Finistère

Cet atelier en forêt est conçu pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte référant.

Il offre à l’enfant des opportunités de découvertes:

– Toucher la terre, la mousse, les feuilles, les bouts de bois.

– Écouter les oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles,

– Humer les fragrances subtiles libérées par les arbres, les parfums floraux, les odeurs de la terre.

– Observer les petites bêtes.

Et le must de cette saison

– Percevoir la montée de la sève, et la nouvelle énergie printanière.

La forêt est aussi un formidable lieu d’explorations motrices marcher, enjamber, grimper, sauter, s’agripper, se hisser, ramper, s’équilibrer, courir.

Le rythme permet une exploration libre selon l’âge des enfants. Des haltes favorisent les expériences sensorielles et adaptées selon l’âge des enfants.

Grâce à l’adulte accompagnateur, l’enfant est sécurisé dans ses explorations.

Quelques suggestions sont proposées, mais parfois c’est la forêt ou les enfants eux-mêmes qui donnent une impulsion pour un jeu.

Enfin, l’adulte accompagnateur profite également des bienfaits de la forêt.

– Nombre de places limité.

– Réservation obligatoire. .

parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

