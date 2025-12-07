Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet
Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet dimanche 7 décembre 2025.
Découverte de la forêt du Pignada
Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La nature ordinaire trouve refuge dans nos jardins, parcs urbains et espaces boisés. Forêt intra-urbaine, le Pignada est un réservoir pour la biodiversité locale.
Partez sur les traces et indices de présence de la faune. Apprenez-en davantage sur la gestion de ce massif forestier.
Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité de ce site.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public (à partir de 6 ans). .
Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
English : Découverte de la forêt du Pignada
German : Découverte de la forêt du Pignada
Italiano :
Espanol : Découverte de la forêt du Pignada
L’événement Découverte de la forêt du Pignada Anglet a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Anglet