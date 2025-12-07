Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Découverte de la forêt du Pignada

Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

La nature ordinaire trouve refuge dans nos jardins, parcs urbains et espaces boisés. Forêt intra-urbaine, le Pignada est un réservoir pour la biodiversité locale.

Partez sur les traces et indices de présence de la faune. Apprenez-en davantage sur la gestion de ce massif forestier.

Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la biodiversité de ce site.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public (à partir de 6 ans). .

