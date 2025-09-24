Découverte de la forêt Miyawaki Mairie Bezange-la-Petite

Découverte de la forêt Miyawaki Mairie Bezange-la-Petite mercredi 24 septembre 2025.

Découverte de la forêt Miyawaki

Mairie 1 rue Principale Bezange-la-Petite Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 12:00:00

2025-09-24

Partez à la rencontre de la forêt Miyawaki lors d’une sortie ouverte à tous.

Vous découvrirez cette méthode de plantation dense et naturelle qui permet de recréer en quelques années un véritable écosystème riche en biodiversité.

Une balade pour observer, comprendre et profiter ensemble des bienfaits d’une nature vivante et foisonnante.Tout public

Mairie 1 rue Principale Bezange-la-Petite 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11 communication@cc-saulnois.fr

English :

Come and discover the Miyawaki forest during an outing open to all.

You’ll discover this dense, natural planting method, which enables us to recreate a veritable ecosystem rich in biodiversity in just a few years.

A walk to observe, understand and enjoy together the benefits of a living, abundant nature.

German :

Lernen Sie bei einem für alle offenen Ausflug den Miyawaki-Wald kennen.

Sie werden diese dichte und natürliche Pflanzmethode kennenlernen, die es ermöglicht, in wenigen Jahren ein echtes Ökosystem mit großer Artenvielfalt zu schaffen.

Ein Spaziergang, bei dem Sie beobachten, verstehen und gemeinsam von den Vorteilen einer lebendigen und üppigen Natur profitieren können.

Italiano :

Venite a scoprire la foresta di Miyawaki durante un’escursione aperta a tutti.

Imparerete a conoscere questo metodo di piantagione denso e naturale, in grado di ricreare in pochi anni un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità.

Una passeggiata per osservare, capire e godere insieme dei benefici di una natura viva e abbondante.

Espanol :

Venga a descubrir el bosque de Miyawaki durante una excursión abierta a todos.

Conocerás este método de plantación densa y natural, capaz de recrear en pocos años un auténtico ecosistema rico en biodiversidad.

Un paseo para observar, comprender y disfrutar juntos de los beneficios de una naturaleza viva y abundante.

