Découverte de la forêt rhénane Stattmatten
Début : Samedi 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
2026-03-28 2026-06-20
Partez à la découverte de la forêt rhénane grâce au parcours botanique de Stattmatten, et explorez toute la diversité et les richesses de ce milieu unique. Presque une forêt tropicale ! Plantes herbacées, arbustes, arbres apprenez à les reconnaître et à comprendre leur rôle.
Durée environ 1h30/2h
Conditions tout public (à partir de 5 ans), tenue adaptée, bonnes chaussures ou chaussures de marche, vêtements couvrants, répulsif à tiques, jumelles.
Sortie maintenue en cas de mauvais temps (sauf en cas d’alerte préfectorale). Limitée à 15 participants. Inscription obligatoire jusqu’au jeudi à 12h. .
rue de la moder Stattmatten 67770 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 44 08 accueil@ot-paysrhenan.fr
