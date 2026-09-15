Découverte de la Forge « Maillet » Die
samedi 19 septembre 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Découverte de la Forge « Maillet »
place Antonin Chevandier Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez cette Forge ancestrale de la Drôme. Proposé par la Commune Libre de Saint-Marcel.
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place Antonin Chevandier Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com
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English : A Tour of the « Maillet » Blacksmith Shop
Discover this historic blacksmith shop in the Drôme region. Presented by the Free Commune of Saint-Marcel.
L’événement Découverte de la Forge « Maillet » Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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