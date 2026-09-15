UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Die

Découverte de la Forge « Maillet » Die

samedi 19 septembre 2026 · Die

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
place Antonin Chevandier
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Découverte de la Forge « Maillet »

place Antonin Chevandier Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez cette Forge ancestrale de la Drôme. Proposé par la Commune Libre de Saint-Marcel.
  .

place Antonin Chevandier Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31  communelibresaintmarcel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A Tour of the « Maillet » Blacksmith Shop

Discover this historic blacksmith shop in the Drôme region. Presented by the Free Commune of Saint-Marcel.

L’événement Découverte de la Forge « Maillet » Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Die (Drôme)