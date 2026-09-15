Informations pratiques

Die

Découverte de la Forge « Maillet »

place Antonin Chevandier Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cette Forge ancestrale de la Drôme. Proposé par la Commune Libre de Saint-Marcel.

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place Antonin Chevandier Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

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English : A Tour of the « Maillet » Blacksmith Shop

Discover this historic blacksmith shop in the Drôme region. Presented by the Free Commune of Saint-Marcel.

L’événement Découverte de la Forge « Maillet » Die a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays Diois