Découverte de la Forge

18 rue bis du Vivier Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 09:00:00

fin : 2026-01-23 17:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-02-27

Artisanat. Franck vous accueille dans sa forge pour vous faire découvrir, sur une journée entière, l’art de forger.

Vous réaliserez votre couteau en découvrant toutes les étapes nécessaires à sa confection. Pour 2 personnes seulement ! .

18 rue bis du Vivier Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Craftsmanship. Franck welcomes you to his forge for a full-day introduction to the art of blacksmithing.

German :

Handwerk und Kunsthandwerk. Franck empfängt Sie in seiner Schmiede, um Ihnen einen ganzen Tag lang die Kunst des Schmiedens näher zu bringen.

Italiano :

Artigianato. Franck vi accoglie nella sua fucina per un’intera giornata alla scoperta dell’arte del fabbro.

Espanol :

Artesanía. Franck le acoge en su fragua durante todo un día para descubrir el arte de la herrería.

