Découverte de la Forge Sablé-sur-Sarthe

Découverte de la Forge Sablé-sur-Sarthe vendredi 26 septembre 2025.

Découverte de la Forge

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-12-19 17:00:00

Date(s) :

2025-09-26 2025-10-31 2025-11-28 2025-12-19

Franck vous accueille dans sa forge pour vous faire découvrir, sur une journée entière, l’art de forger.

Vous réaliserez votre couteau en découvrant toutes les étapes nécessaires à sa confection.

Pour 2-3 personnes seulement

L’adresse de la forge sera communiquée prochainement sur notre site internet. Contactez-nous pour plus d’information .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Franck welcomes you to his forge for a full-day introduction to the art of blacksmithing.

German :

Franck empfängt Sie in seiner Schmiede, um Ihnen einen ganzen Tag lang die Kunst des Schmiedens näherzubringen.

Italiano :

Franck vi accoglie nella sua fucina per un’introduzione di un’intera giornata all’arte del fabbro.

Espanol :

Franck le da la bienvenida a su fragua para una introducción de un día completo al arte de la herrería.

