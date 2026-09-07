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Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas, Mairie de Juliénas, Juliénas

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Juliénas · Juliénas

Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas, Mairie de Juliénas, Juliénas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Juliénas
Adresse
275 rue Alphonse Burdot 69840 Juliénas
Ville
69840 Juliénas
Département
Rhône
Tarif
Visite gratuite sans limite de places

Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas 19 et 20 septembre Mairie de Juliénas Rhône

Visite gratuite sans limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette oeuvre a été réalisée dans la cour de l’école de Juliénas ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, point final d’une collaboration entre élèves, enseignants et l’artiste Natimo tout au long de l’année 2025/2026.
Livre ouvert portant les initiales de George Sand, de ce livre sort une immense bulle représentant l’école, et à l’intérieur un enfant et une explosion de bulles multicolores porteuses de messages à venir découvrir à Juliénas….

Mairie de Juliénas 275 rue Alphonse Burdot 69840 Juliénas Juliénas 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 04 41 87 https://www.julienas.fr
Cette oeuvre a été réalisée dans la cour de l’école de Juliénas ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, point final d’une collaboration entre élèves, enseignants et au …

©natimoart

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