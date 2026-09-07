Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas, Mairie de Juliénas, Juliénas

Informations pratiques

Découverte de la fresque dans l’école de Juliénas 19 et 20 septembre Mairie de Juliénas Rhône

Visite gratuite sans limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette oeuvre a été réalisée dans la cour de l’école de Juliénas ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, point final d’une collaboration entre élèves, enseignants et l’artiste Natimo tout au long de l’année 2025/2026.

Livre ouvert portant les initiales de George Sand, de ce livre sort une immense bulle représentant l’école, et à l’intérieur un enfant et une explosion de bulles multicolores porteuses de messages à venir découvrir à Juliénas….

Mairie de Juliénas 275 rue Alphonse Burdot 69840 Juliénas Juliénas 69840 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 04 41 87 https://www.julienas.fr

Cette oeuvre a été réalisée dans la cour de l’école de Juliénas ouverte au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, point final d’une collaboration entre élèves, enseignants et au …

©natimoart