Découverte de la Galerie et du Jardin de MAX SAUZE, Le Jardin d’Éguilles, Éguilles

Découverte de la Galerie et du Jardin de MAX SAUZE 6 et 7 juin Le Jardin d’Éguilles Bouches-du-Rhône

4 € et 2 € pour les enfants de -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

C’est un jardin d’atmosphère, où l’on va, où l’on vient. Jardin de silence au cœur du village. Sauvage. Mais aussi apprivoisé. La cohabitation des œuvres, une centaine, et des plantes est la préoccupation principale de l’artiste. La végétation se charge de cloisonner des espaces où les œuvres se dissimulent.

« Arbres“réparés” bleus, habillés de feuillages imaginaires. Nous entrons dans le merveilleux. Les plantes imitent les œuvres, qui par amitié leur concèdent une certaine ressemblance. Elles ne sont pas là par hasard et choisissent leur place le moment venu.

Ce pourrait être le royaume des escargots qui, disparus sans laisser d’adresse, ont laissé là leurs coquilles. Et les coquilles bien ordonnées, collées en rangs serrés sur des tiges de fer, des ballons, du grillage donnent lieu à toute une collection de constructions poétiques qui jouent de légèreté avec le monde végétal.

Ailleurs des livres ont donné leurs pages à l’art. Depuis des années ils vieillissent travaillés par la pluie, le soleil et le vent. Ils redeviennent bois en toute simplicité.

Ici, les choses sont évidentes. Évidentes parce qu’évidées, vidées du superflu, élémentaires, fabriquées au plus juste. La nature autour fait pareil, elle apparaît là et pas là-bas, elle a ses raisons et les œuvres s’ajustent.

Le Jardin d’Éguilles 105 avenue Paul Magallon, 13510 Eguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 16 57 08 64 http://www.max-sauze.com Jardin d’artiste de 950 m². Les oeuvres de Max SAUZE, artiste contemporain, y sont « montrées-cachées ». Les sculptures, une centaine, empruntent parfois à la nature certains de ses éléments. Ainsi le mariage entre le naturel et l’artificiel s’affine au fil des années, créant un espace poétique au coeur du village. Ouvert toute l’année en téléphonant au préalable 06 16 57 08 64. Tarif : 4€ adulte /2€-12 ans Galerie d’art. Anglais et Allemand parlés

C’est un jardin d’atmosphère, où l’on va, où l’on vient. Jardin de silence au cœur du village. Sauvage. Mais aussi apprivoisé. La cohabitation des œuvres, une centaine, et des plantes est la de La se…

©Chantal Sèbe