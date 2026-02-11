Découverte de la gemmothérapie avec une naturopathe chemin de LAVALDUC Istres

Découverte de la gemmothérapie avec une naturopathe

Jeudi 26 mars 2026 de 14h à 16h30. chemin de LAVALDUC Parking du mas de Lavalduc Istres Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte des bienfaits de la gemmothérapie avec Cécile Fukari, pharmacienne naturopathe.

Cette branche de la phytothérapie tire partie de toute l’énergie vitale présente dans les jeunes pousses de vos plantes préférées, particulièrement dans les bourgeons de figuiers qui peuvent soulager, stress, désordres digestifs, troubles du sommeil…



Après la présentation de cette discipline, Cécile vous guidera pour une cueillette raisonnée de bourgeons de figuiers pour réaliser votre propre macérat.



Lors de cet atelier, vous bénéficierez également des commentaires avisés de Thierry, naturaliste passionné, qui vous donnera des informations sur l’environnement du parc arboré du centre de loisir et l’étang de Lavalduc.



Chaque participant repartira avec son macérat de bourgeons de figuiers. Prévoir un bocal de confiture (vide). .

With Cécile Fukari, Naturopathic Pharmacist, discover the benefits and characteristics of gemmotherapy.

