Découverte de la Généalogie Cercle généalogique de l’Aveyron Millau

Découverte de la Généalogie 20 et 21 septembre Cercle généalogique de l’Aveyron Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Initiation à la généalogie avec le Cercle Généalogique de l’Aveyron

Accompagnés des bénévoles du Cercle Généalogique de l’Aveyron, faites vos premiers pas en généalogie et apprenez à explorer :

les archives en ligne,

les bases de données de l’association, couvrant l’Aveyron, mais aussi la Lozère, le Tarn, l’Hérault et le Gard.

Astuce : pour bien démarrer vos recherches, apportez les informations et papiers de famille en votre possession.

Cercle généalogique de l'Aveyron 16A boulevard de l'Ayrolle, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie 05 65 60 07 79 http://www.genealogie-aveyron.fr/

© Cercle Généalogique de l’Aveyron