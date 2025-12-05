Découverte de la généalogie Mimbaste

Découverte de la généalogie

Café Eco-Solidaire Mimbaste Landes

Venez pratiquer la généalogie avec Pierrette. Ces ateliers s’adressent aux débutants de tous âges désirant commencer leurs recherches, aux personnes ayant déjà commencé et bloquées dans leurs démarches. Inscription conseillée.

Café Eco-Solidaire Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 81 81

English : Découverte de la généalogie

Come and practice your genealogy with Pierrette. These workshops are for beginners of all ages who want to start their research, or for those who have already started and are stuck in their research. Registration recommended.

