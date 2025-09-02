Découverte de la généalogie;; Montoison

Découverte de la généalogie;; Montoison mardi 2 septembre 2025.

Découverte de la généalogie;;

Rue des écoles Montoison Drôme

Début : 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-09-02 19:00:00

2025-09-02

Vos origines vous intéresse ?

Vous souhaitez apprendre à remonter le cous de votre histoire et savoir comment commencer votre généalogie personnelle ?

Rue des écoles Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 56 50 mediatheque-montoison@orange.fr

English :

Are you interested in your origins?

Would you like to learn how to trace your history and start your own personal genealogy?

German :

Interessieren Sie sich für Ihre Herkunft?

Möchten Sie lernen, wie Sie den Faden Ihrer Geschichte zurückverfolgen können und wie Sie Ihre persönliche Genealogie beginnen können?

Italiano :

Siete interessati alle vostre origini?

Volete imparare a tracciare la vostra storia e avviare una genealogia personale?

Espanol :

¿Le interesan sus orígenes?

¿Le gustaría aprender a rastrear su historia e iniciar su propia genealogía personal?

