Découverte de la généalogie Plouaret

Découverte de la généalogie

Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Au cours de cette journée ouverte à tous gratuitement, les bénévoles se proposent de faire découvrir aux visiteurs les outils informatiques et les nombreuses applications mises à la disposition des adhérents de l’association.

Organisé par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor. .

Salle Ti Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

