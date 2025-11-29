Découverte de la généalogie Plouaret
Découverte de la généalogie
Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Au cours de cette journée ouverte à tous gratuitement, les bénévoles se proposent de faire découvrir aux visiteurs les outils informatiques et les nombreuses applications mises à la disposition des adhérents de l’association.
Organisé par le Centre Généalogique des Côtes d’Armor. .
