Découverte de la gravure sur verre Association Artichaut Moulins
Découverte de la gravure sur verre
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 30 EUR
Tarif réduit
adhérents
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
2025-11-05 2025-11-19
Association Artichaut, art, culture et artisanat.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Association Artichaut, arts, culture and crafts.
German :
Verein Artischocke, Kunst, Kultur und Kunsthandwerk.
Italiano :
Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato.
Espanol :
Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía.
