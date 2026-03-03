Découverte de la Gymnastique rythmique pour les enfants Rue Erasme Aixe-sur-Vienne

Découverte de la Gymnastique rythmique pour les enfants

Rue Erasme Pôle Sportif du Val de Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’EGVV envisage l’ouverture d’une section gymnastique rythmique et propose une séance découverte gratuite pour les enfants.

Une heure et demi pour bouger en musique, manipuler ruban, cerceau et ballon, découvrir une discipline à la fois sportive, artistique et ludique, évoluer dans un cadre bienveillant.

La séance sera encadrée par Tessa, pratiquante en gymnastique rythmique, passionnée par la transmission auprès des enfants.

Places limitées à 20 enfants. Inscription obligatoire. .

Rue Erasme Pôle Sportif du Val de Vienne Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine laura.egvv@gmail.com

