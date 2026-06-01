Découverte de la June, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Découverte de la June Vendredi 12 juin, 18h30 Tiers-lieu des évidences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T18:30:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Dans le cadre des 48h de l’agriculture urabine les 25 et 26 avril, le tiers-lieu des évidences organise son 3e marché mixte (Dons, échange en June et euros pour les artisans.

En amont de celui-ci, nous vous proposons une rencontre de présentation de la June (G-rencontre) pour

découvrir le concept

installer l’application

se préparer à la braderie de don avec un stand en June

Celle-ci est ouverte aux personnes souhaitant découvrir la monnaie libre la June -Inscription à contact@lesevidences.fr

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« link »: « mailto:contact@lesevidences.fr »}]

La June est une monnaie libre égalitaire qui permet aux personnes d’échanger des biens et des services entraide échange

@Lesevidences