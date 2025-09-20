Découverte de la laiterie de Dangé Laiterie de Dangé-Saint-Romain Dangé-Saint-Romain

Découverte de la laiterie de Dangé Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Laiterie de Dangé-Saint-Romain Vienne

Rdv salle Jules Ferry. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visite de la laiterie et visionnage d’un documentaire réalisé pour ses 130 ans. Présentation d’une exposition de photos et de documents sur la laiterie d’hier et d’aujourd’hui.

Laiterie de Dangé-Saint-Romain 12 Rue Saint-Romain 86220 Dangé-st-Romain

