Découverte de la langue Chinoise Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe
Découverte de la langue Chinoise Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe vendredi 20 février 2026.
Découverte de la langue Chinoise
Médiathèque Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 15:00:00
fin : 2026-02-20 15:45:00
Date(s) :
2026-02-20
Une animation ludique pour initier les jeunes à la langue et culture chinoises. Avec Yukin langue maternelle chinoise.
.
Médiathèque Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A fun way to introduce youngsters to the Chinese language and culture. With Yukin, a native Chinese speaker.
L’événement Découverte de la langue Chinoise Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme