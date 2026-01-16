Découverte de la langue Chinoise Médiathèque Mours-Saint-Eusèbe

Découverte de la langue Chinoise

Médiathèque Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe Drôme

2026-02-20 15:00:00

2026-02-20 15:45:00

2026-02-20

Une animation ludique pour initier les jeunes à la langue et culture chinoises. Avec Yukin langue maternelle chinoise.

Médiathèque Médiathèque de Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

A fun way to introduce youngsters to the Chinese language and culture. With Yukin, a native Chinese speaker.

