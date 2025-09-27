Découverte de la langue des signes à la médiathèque Azay-le-Ferron
2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : Samedi 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
2025-09-27 2025-10-25
Venez découvrir le langage des signes avec Céline Chenouf, pour tous: parents/enfants et adultes.
Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir participer à un atelier de sensibilisation ludique et convivial. Au programme découvrir la langue des signes françaises sur le thème l’organisation de la rentrée. 12 .
2 rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
English :
Come and discover sign language.
German :
Lernen Sie die Zeichensprache kennen.
Italiano :
Venite a scoprire la lingua dei segni.
Espanol :
Ven a descubrir el lenguaje de signos.
