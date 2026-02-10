Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois

Découverte de la langue des signes 7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 2026-04-28

Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois mardi 28 avril 2026.

Découverte de la langue des signes

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28 20:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Venez découvrir la langue des signes.
Un Signe Vers l’Autre vous propose de venir participer à un atelier de sensibilisation ludique et convivial. Au programme des jeux et de la bonne humeur, tout en apprenant à communiquer en langue des signes françaises. Balade si le temps le permet. 12  .

7 impasse du champ de foire Neuillay-les-Bois 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27  unsigneverslautre@gmail.com

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English :

Come and discover the language of signs.

L’événement Découverte de la langue des signes Neuillay-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne

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