Découverte de la line dance Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

Découverte de la line dance

Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-02-09 18:00:00

fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-20

Envie de briller cet été sur les parquets du festival de musique country ?

Venez découvrir la danse en ligne et osez vous lancer afin de vous exprimer à travers la danse et cultiver votre passion.

Ouvert à tous, de 7 à 77 ans.

Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 74 54 33

English :

Want to shine this summer on the dancefloors of the country music festival?

Come and discover line dancing and dare to take the plunge to express yourself through dance and cultivate your passion.

Open to all, ages 7 to 77.

