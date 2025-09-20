Découverte de la loge Germany Loge de Germany Mornant

Découverte de la loge Germany Samedi 20 septembre, 15h00 Loge de Germany Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Inauguration de la loge de Germany consacrée aux Espaces Naturels Sensibles de la COPAMO

– Pour les marcheurs, départ à 14h30 sur le parking du Théâtre Cinéma Jean Carmet

– Pour les non marcheurs rendez-vous à 15h à la loge chemin de Germany

Loge de Germany Chemin de Germany 69440 Mornant Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

