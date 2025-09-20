Découverte de la lutherie à l’Hôtel Maledent de Feytiat Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges) Limoges

Découverte de la lutherie à l’Hôtel Maledent de Feytiat Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges) Limoges samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la lutherie à l’Hôtel Maledent de Feytiat Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges) Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Pénétrez dans les coulisses d’un service de l’État et découvrez les métiers de la lutherie !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) accueille :

• Gaëtan Polteau, luthier de chabrettes (cornemuses limousines) et professeur au conservatoire de Limoges, installé à Aixe-sur Vienne (87), pour une présentation de ses instruments.

• Sophie Viart, restauratrice des instruments du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle) dont l’atelier de lutherie est situé juste en face de la DRAC.

Des intermèdes musicaux joués à la vielle à roue seront proposés par Claire Douady, responsable du centre de documentation de la DRAC, qui fera également une présentation de l’instrument.

Placée sous l’autorité du préfet de région, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine est chargée de la mise en œuvre, adaptée au contexte régional, des priorités définies par le ministère de la Culture.

Elle a pour missions : la connaissance, la conservation et la valorisation des patrimoines, l’accompagnement des industries culturelles, le soutien à la création et à sa diffusion auprès des publics dans tous les champs artistiques : architecture, arts numériques, arts visuels, arts de la rue, cirque, cinéma, danse, design, littérature, musique, théâtre.

La DRAC veille à l’application du Code du patrimoine et des textes règlementaires sur les patrimoines et l’architecture : archéologie, archives, langue française et langues de France, monuments historiques, musées, patrimoine immatériel. La DRAC Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les acteurs culturels, les collectivités territoriales et les autres ministères, favorise l’accès de toutes et tous à la culture et au patrimoine.

La DRAC est implantée sur 3 sites, à Bordeaux, Limoges et Poitiers et 12 unités départementales de l’architecture et du patrimoine, en Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Deux-Sèvres, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Haute-Vienne.

Hôtel Maledent de Feytiat (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges) 6 rue Haute de la Comédie, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 66 00 http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine L’Hôtel Maledent de Feytiat est un hôtel particulier construit en 1639 par la famille Maledent d’Hardy et de Feytiat. L’Hôtel change plusieurs fois de propriétaires au XVIIIe siècle. Une caserne de garde y est installée de 1811 à 1812. En 1819, le bâtiment est racheté par la congrégation des Sœurs de la Croix et devient une école de jeunes filles. Fermé de 1904 à 1921, l’Hôtel Maledent de Feytiat agrandi, réouvre pour être le pensionnat du Sacré-Coeur. En 1971, le ministère de la Culture achète le bâtiment et le restaure pour accueillir la Conservation régionale des bâtiments de France puis la Direction régionale des Affaires culturelles du Limousin.

Situé au moment de sa construction entre les couvents, alors récemment aménagés, des Récollets de Saint-François et des Filles Notre-Dame, l’Hôtel Maledent constitue un témoignage exemplaire de l’architecture civile provinciale de la première moitié du XVIIe, encore très influencée par les théories de la Renaissance diffusées par les livres de Serlio et Vignole.

Les bâtiments s’articulent entre deux cours, la partie la plus ancienne encadrant une petite cour à galerie ouverte donnant au sud-ouest sur la rue Haute-de-la-Comédie. L’entrée se fait par un portail classique, où le soin de l’ordonnancement, avec ses colonnes jumelées et ses chapiteaux ioniques stylisés, côtoie le souci de dépouillement. Dans le passage couvert de la cage d’escalier se trouve inscrite, sur une clef de voûte, la date de 1639.

À l’intérieur et au rez-de-chaussée trois cheminées monumentales (dont l’une provient d’une ancienne maison de Limoges) et quelques pièces voûtées, aux étages de soubassement, complètent l’évocation de cette ancienne demeure de notables. Les extensions sur la rue Haute-de-la-Comédie et sur la rue du Portail-Imbert, résultats de plusieurs aménagement fonctionnels ne comportent plus de vestiges anciens. Par contre, les caves en sous-sol, partiellement murées, évoquent de façon concrète le pittoresque et la complexité du patrimoine souterrain de Limoges.

Les façades sur la rue et la cour d’entrée, la cheminée du grand salon et les caves de cet hôtel ont été inscrites au titre des Monuments historiques par arrêté du 16 septembre 1949.

Pénétrez dans les coulisses d’un service de l’État et découvrez les métiers de la lutherie !

© DRAC / Claire DOUADY