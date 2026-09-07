Découverte de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre, Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre, Neuvy-Saint-Sépulchre
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre · Neuvy-Saint-Sépulchre
Informations pratiques
Découverte de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre 18 – 20 septembre Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vendredi après-midi : visite pour les scolaires
Samedi : visite libre
Dimanche : visiste libre
Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre 1 place Clémenceau, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire 02 54 30 80 27 https://www.facebook.com/neuvy36230 Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre Parkings à proximité
Visite libre de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre
archives de la Mairie