Découverte de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre, Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre, Neuvy-Saint-Sépulchre

Informations pratiques

Découverte de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre 18 – 20 septembre Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vendredi après-midi : visite pour les scolaires

Samedi : visite libre

Dimanche : visiste libre

Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre 1 place Clémenceau, 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire 02 54 30 80 27 https://www.facebook.com/neuvy36230 Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre Parkings à proximité

Visite libre de la Mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre

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