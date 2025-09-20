Découverte de la Maison de la Beurière Maison de la beurière Boulogne-sur-Mer

Découverte de la Maison de la Beurière 20 et 21 septembre Maison de la beurière Pas-de-Calais

1 € / Gratuit pour les moins de 18 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’un accompagnement guidé dans cette ancienne maison de pêcheurs du 19e siècle.

Le 1er étage, en particulier la pièce de la matelote, bénéficie d’une nouvelle scénographie.

Visite guidée toutes les 30 minutes, en jauge limitée. Sans réservation.

Attention : présence d’escaliers pour accéder à la Maison de la Beurière et à l’intérieur même. Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

renseignements : 06.12.17.80.05 / labeuriere.musee@neuf.fr

Maison de la beurière 16 rue du Mâchicoulis, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 30 14 52 http://labeurière.asso.st [{« link »: « mailto:labeuriere.musee@neuf.fr »}] Au rez-de-chaussée est reconstitué un intérieur maritime au tournant du siècle, tandis que le premier étage retrace à travers des gravures, photos, objets et costumes la vie du port et du quartier.

