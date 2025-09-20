Découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE CAUE du Nord Lille

Découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 CAUE du Nord Nord

Evénement gratuit sur inscription, merci de préciser lors de l’inscription l’horaire choisi (14h30 ou 16h)

Le CAUE du Nord ouvre les portes de la Maison des territoires et invite les visiteurs à comprendre le territoire en évolution pour participer aux évolutions de leurs lieux de vie.

Au 98 rue des Stations, le CAUE du Nord dispose d’un lieu ouvert à tous dédié à la médiation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages : la Maison des territoires du Nord.

Ce lieu de ressource, de sensibilisation et de formation sur la transformation du territoire s’appuie sur l’observation et sur le partage des connaissances. L’évolution des territoires y est envisagée dans une approche prospective et participative. Ainsi, l’objectif est d’impliquer tous les citoyens, des habitants aux décideurs, afin de concevoir des projets partagés, adaptés au territoire, aux besoins des usagers et qui répondent aux enjeux climatiques et sociétaux.

La présentation du dispositif pédagogique est proposée sur inscription. Les visiteurs pourront également découvrir le bâtiment rénové et son jardin, ainsi que l’histoire de son implantation dans le quartier et la ville.

CAUE du Nord 98 rue des Stations, Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France Le CAUE est une association dont le but est de promouvoir la qualité de l'Architecture et de son environnement.

Sa mission définie par la Loi sur l’Architecture de 1977 est de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public.

Son équipe pluridisciplinaire vous conseille et vous accompagne dans vos démarches de projet, dans une posture d’écoute et d’ouverture, pour répondre à vos ambitions, aux besoins des usagers et aux défis actuels et à venir. Il s’agit d’imaginer ensemble des territoires durables, adaptés au changement climatique, en prenant en compte les particularités des sites et des paysages, la préservation de la biodiversité, la valorisation du patrimoine bâti et les nouvelles pratiques des espaces ruraux et urbains. Métro Cormontaigne

© CAUE du Nord, BP