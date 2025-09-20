Découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE Lille

Découverte de la Maison des territoires du Nord au CAUE

98 rue des Stations Lille Lille Nord

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Le CAUE du Nord ouvre les portes de la Maison des territoires et invite les visiteurs à comprendre le territoire en évolution pour participer aux évolutions de leurs lieux de vie.

Au 98 rue des Stations, le CAUE du Nord dispose d’un lieu ouvert à tous dédié à la médiation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages la Maison des territoires du Nord.

Ce lieu de ressource, de sensibilisation et de formation sur la transformation du territoire s’appuie sur l’observation et sur le partage des connaissances. L’évolution des territoires y est envisagée dans une approche prospective et participative. Ainsi, l’objectif est d’impliquer tous les citoyens, des habitants aux décideurs, afin de concevoir des projets partagés, adaptés au territoire, aux besoins des usagers et qui répondent aux enjeux climatiques et sociétaux.

La présentation du dispositif pédagogique est proposée sur inscription. Les visiteurs pourront également découvrir le bâtiment rénové et son jardin, ainsi que l’histoire de son implantation dans le quartier et la ville. .

98 rue des Stations Lille Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 57 67 67 contact@caue-nord.com

