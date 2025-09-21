Découverte de la Maison du Département de la Charente-Maritime : visites guidées de l’institution et exposition Conseil Départemental de Charente-Maritime La Rochelle

Découverte de la Maison du Département de la Charente-Maritime : visites guidées de l’institution et exposition Dimanche 21 septembre, 10h00 Conseil Départemental de Charente-Maritime Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites guidées selon affluence. Dernier départ à 17h30.

️ Venez profiter des visites commentées du site où se réunit le Conseil départemental !

Au programme :

Visite guidée et commentée de l’institution départementale.

Exposition « Les 25 ans du service d’archéologie départementale »

Remonter le temps, repérer les sites archéologiques, analyser des vestiges… c’est ce que propose l’archéologie pour retracer l’histoire de la Charente-Maritime.

Où trouve-t-on les indices ? Comment les interpréter ? Expert, passionné ou simple curieux, découvrez le monde de la recherche avec un regard d’archéo-citoyen .

Pierres, poteries, os, sédiments… sur un terrain de fouille ou en laboratoire, tout devient indice pour faire parler le sol, comprendre l’environnement et reconstituer les modes de vie des civilisations passées.

Présence des archéologues du service d’archéologie départementale qui vous feront partager leurs expériences de fouilles et pourront répondre à toutes vos interrogations.

Visite guidée et commentée : 10h30/14h/16h

Conseil Départemental de Charente-Maritime 85 boulevard de la République, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Depuis son ouverture en 2000, le département a rassemblé ses directions dans un même lieu permettant ainsi à notre administration de rendre notre fonctionnement plus efficient. Lieu d'ouverture et de proximité pour tous les charentais-maritime, la visite du bâtiment vous permettra de découvrir le site et les missions de l'institution départementale.

© S. Mandon