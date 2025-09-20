Découverte de la Maison du Mouton et de ses expositions Journées européennes du Patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Découverte de la Maison du Mouton et de ses expositions Journées européennes du Patrimoine Maison du Mouton Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Maison du Mouton et de ses expositions Journées européennes du Patrimoine

Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir la Maison du Mouton dont la restauration s’est achevée en Janvier 2025.

Découvrez à l’intérieur des expositions interactives sur le patrimoine de Romans et la Drôme des Collines.

.

Maison du Mouton 5 Rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and (re)discover the Maison du Mouton, whose restoration was completed in January 2025.

Inside, discover interactive exhibits on the heritage of Romans and the Drôme des Collines region.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals können Sie das Maison du Mouton (wieder) entdecken, dessen Restaurierung im Januar 2025 abgeschlossen wurde.

Entdecken Sie im Inneren interaktive Ausstellungen über das Kulturerbe von Romans und der Drôme des Collines.

Italiano :

Durante le Giornate europee del patrimonio, venite a (ri)scoprire la Maison du Mouton, il cui restauro è stato completato nel gennaio 2025.

All’interno troverete mostre interattive sul patrimonio dei Romani e della regione della Drôme des Collines.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a (re)descubrir la Maison du Mouton, cuya restauración finalizó en enero de 2025.

En su interior encontrarás exposiciones interactivas sobre el patrimonio romano y la región de la Drôme des Collines.

L’événement Découverte de la Maison du Mouton et de ses expositions Journées européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-27 par Valence Romans Tourisme