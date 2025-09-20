Découverte de la maison du Père Brassart La Maison du Père Brassart Huby-Saint-Leu

Découverte de la maison du Père Brassart 20 et 21 septembre La Maison du Père Brassart Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Louis-Joseph Brassart est né en 1784 à Hesdin et décédé en 1854 à Hesdin.

Il s’enrôla dans la Grande Armée et devint sergent des grenadiers à pied de la Garde Impériale. Il participa aux campagnes de Saxe en 1813 et de France en 1814. Fidèle grognard de l’Empereur en exil à l’île d’Elbe, il est à ses côtés à son retour en France pendant les 100 jours. Fait prisonnier à la bataille de Waterloo, il fut nommé chevalier de la Légion d’Honneur en 1815. Valeureux soldat, il revint à Hesdin et fut le dernier gardien de la Porte d’Arras.

Il occupa la maison qui porte aujourd’hui son nom, avenue du Général Leclerc. Cette maison construite au XVIIème siècle, à l’époque où Hesdin était encore fortifiée, se situait au milieu des fossés sur une demi-lune. C’était un poste de garde qui sollicitait le paiement de l’octroi avant d’entrer dans la ville. Longtemps cachée sous la verdure qui avait envahi les lieux depuis le départ des derniers locataires dans les années 90, la maison du père Brassart a bénéficié d’un vaste chantier de restauration, commandé par la ville sous l’égide à l’époque de Gérard Lozinguez, et assuré par l’association Cyprès. Le jardin des senteurs de la Maison du Père Brassart a été inauguré en juin 2022. C’est également un jardin à vocation pédagogique où l’on retrouve des essences locales. Le jardin est accessible au public en période estivale. Quant à la Maison du Père Brassart, elle accueille des expositions temporaires et des évènements ponctuels.

Crédit texte : Association Cercle Historique de l’Hesdinois

A découvrir également durant le week-end : exposition sur le patrimoine architectural par l’association les amis des arts de l’Hesdinois

La Maison du Père Brassart Avenue du Maréchal Leclerc – 62140 Hesdin Huby-Saint-Leu 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dernier corps de garde d’Hesdin, la Maison du Père Brassart est située à l’entrée de la ville.

Ce bâtiment de briques hourdées au mortier de chaux comprend à l’extérieur une galerie couverte formant péristyle. Son toit à ardoises clouées sur volige est à 4 pans. Sa charpente constituée essentiellement de 2 fermes et de 2 demi-fermes sur les croupes enserre une imposante cheminée.

Certainement construit dans les années 1690-1700, il était situé à l’extérieur des fortifications sur un terre-plein isolé des eaux des fossés et protégeant « la vielle porte » ou porte d’Arras. entrée de ville venant d’Arras

Ville d’Hesdin-la-Forêt