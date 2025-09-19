Découverte de la Maison du Tapissier La Maison du Tapissier Aubusson

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Poussez la porte d’une magnifique bâtisse et découvrez l’intérieur d’une maison de lissiers, un bâtiment à tourelles du XVIe siècle, admirez des tapisseries contemporaines et une exposition de photographies. Le visiteur plonge dans l’univers de la tapisserie d’Aubusson, savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Livret jeu pour les enfants.

Pas de tissage, notre lissière tisse à la Manufacture Braquenié.

La Maison du Tapissier 63 Rue Vieille, 23200 Aubusson, France Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555663212 https://www.tourisme-creuse.com/offres/maison-du-tapissier-aubusson-fr-1438537 Cette maison est citée comme étant la plus ancienne d’Aubusson. La façade principale comporte deux parties d’ordonnance différente. La plus importante possède deux étages dont les grandes ouvertures sont disposées régulièrement tandis que l’autre, moins large, possède trois fenêtres plus petites superposées au-dessus du rez-de-chaussée. Ces différences pourraient indiquer qu’il y avait primitivement deux immeubles distincts. Le rez-de-chaussée de la partie la plus large possède une porte d’entrée rectangulaire chanfreinée surmontée d’une haute imposte à vitrage. Une baie de boutique à état en saillie forme un arc en anse de panier. Un cul-de-lampe porte en encorbellement la tourelle circulaire à l’angle des rues.

