Découverte de la Maison Radieuse de Rezé, Maison Radieuse, Rezé

Informations pratiques

Découverte de la Maison Radieuse de Rezé Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison Radieuse Loire-Atlantique

Gratuit (visites de l’appartement témoin sur inscription, jauge limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Les habitant·es de la Maison Radieuse vous ouvrent leurs portes… et leur parc ! Venez découvrir ce monument du patrimoine local où l’utopie architecturale se confronte aux évolutions et réalités sociétales.

L’ardepa sera présente la matinée du dimanche 20 septembre pour des temps de visite et de micro-conférence sur l’histoire de la Maison Radieuse et des luttes sociales qui ont mené à sa construction, à sa vie animée, et à sa protection au titre de monuments historiques

Maison Radieuse maison radieuse de Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.reze.fr/evenement/journees-europeennes-du-matrimoine-et-du-patrimoine-decouverte-de-la-maison-radieuse/ »}, {« type »: « email », « value »: « associationahmr@gmail.com »}]

Portes ouvertes de la maison radieuse, exposition de croquis et d’articles de presse historique retraçant la vie de ce bâtiment mythique

Fondation Le Corbusier