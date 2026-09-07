Découverte de la manufacture Frédérique Constant, Bucherer, Paris

Informations pratiques

Découverte de la manufacture Frédérique Constant Samedi 19 septembre, 11h00 Bucherer Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez la Maison Frédérique Constant en assistant à une démonstration horlogère unique animée par un maître horloger. Plongez dans l’art et la précision de l’horlogerie suisse et découvrez l’expertise unique derrière chaque création.

Sans réservation, accès libre (rez-de-chaussée du magasin).

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 https://www.bucherer.com/fr/fr Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.

En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris

Découvrez la Maison Frédérique Constant en assistant à une démonstration horlogère unique animée par un maître horloger. Plongez dans l’art et la précision de l’horlogerie suisse et découvrez unique …

© Frédérique Constant