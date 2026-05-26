Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané
Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané mercredi 3 juin 2026.
Locmaria-Plouzané
Découverte de la marche Afghane
Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
La marche afghane est une technique de respiration qui permet de synchroniser sa respiration avec le pas en fonction du terrain.
Marchez aux côtés de Terre d’écume sur les dénivelés de l’Iroise pour expérimenter cette technique qui vous permettra de gérer votre effort physique pendant la marche. Nous travaillerons également sur la prise de conscience du corps et sur la récupération.
Disponibilités et réservations en ligne sur terredecume.fr
À partir de 16 ans.
Réservable en formule cocon solo , vous partez seul avec moi.
Cartes cadeaux disponibles.
Une randonnée bien-être relaxation, méditation et respiration est également disponible sur ce créneau. Si cette sortie vous intéresse, contactez Terre d’écume. .
Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Découverte de la marche Afghane Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Locmaria-Plouzané (Finistère)
- Vélocmaria, Complexe sportif Keralaurent, Locmaria-Plouzané, Locmaria-Plouzané 31 mai 2026
- Balade mère fille/fils découverte de la marche afghane Locmaria-Plouzané 31 mai 2026
- Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané 10 juin 2026
- Veillée Contée pour adultes Chapelle de Lesconvel Locmaria-Plouzané 13 juin 2026
- Randonnée bien-être 1 à 3 jours Le mercredi, vers le Petit Minou Locmaria-Plouzané 1 juillet 2026