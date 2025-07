Découverte de la marche aquatique Quai Crampon Grandcamp-Maisy

Découverte de la marche aquatique Quai Crampon Grandcamp-Maisy samedi 12 juillet 2025.

Découverte de la marche aquatique

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

Date(s) :

2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Séance découverte de la marche aquatique organisée par l’Ecole de Voile de Grandcamp-Maisy (1 seule séance est possible).

Certificat médical non demandé. Un questionnaire de santé vous sera remis et sera à compléter sur place.

Combinaisons fournies. Réservation obligatoire.

Séance découverte de la marche aquatique organisée par l’Ecole de Voile de Grandcamp-Maisy (1 seule séance est possible).

Certificat médical non demandé. Un questionnaire de santé vous sera remis et sera à compléter sur place.

Combinaisons fournies. Réservation obligatoire. .

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35 ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Découverte de la marche aquatique

Water-walking discovery session organized by the Grandcamp-Maisy Sailing School (1 session only).

Medical certificate not required. A health questionnaire will be given to you to complete on site.

Wetsuits provided. Reservations required.

German : Découverte de la marche aquatique

Schnupperkurs für Wasserwandern, organisiert von der Segelschule Grandcamp-Maisy (nur 1 Kurs ist möglich).

Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Ein Gesundheitsfragebogen wird Ihnen ausgehändigt und muss vor Ort ausgefüllt werden.

Anzüge werden zur Verfügung gestellt. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Sessione di scoperta della camminata in acqua organizzata dalla Scuola di vela Grandcamp-Maisy (1 sola sessione).

Non è richiesto alcun certificato medico. Vi verrà consegnato un questionario sulla salute da compilare in loco.

Mute fornite. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Sesión de descubrimiento de la marcha acuática organizada por la Escuela de Vela de Grandcamp-Maisy (1 sola sesión).

No se requiere certificado médico. Se le entregará un cuestionario de salud para rellenar in situ.

Se proporcionan trajes de neopreno. Imprescindible reservar.

L’événement Découverte de la marche aquatique Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Isigny-Omaha