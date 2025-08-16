Découverte de la marche aquatique Quai Crampon Grandcamp-Maisy
Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy Calvados
Début : 2025-08-16 17:30:00
fin : 2025-08-30 18:30:00
2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30
Découverte de la marche aquatique à Grandcamp-Maisy.
Séance découverte de la marche aquatique organisée par l’Ecole de Voile de Grandcamp-Maisy (1 seule séance est possible).
Certificat médical non demandé. Un questionnaire de santé vous sera remis et sera à compléter sur place.
Combinaisons fournies. Réservation obligatoire. .
Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35 ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr
English : Découverte de la marche aquatique
Discover water walking at Grandcamp-Maisy.
German : Découverte de la marche aquatique
Entdeckung des Wasserwanderns in Grandcamp-Maisy.
Italiano :
Scoprite le passeggiate in acqua a Grandcamp-Maisy.
Espanol :
Descubre el senderismo acuático en Grandcamp-Maisy.
